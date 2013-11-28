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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
221TE4LB/00
Motivo
21,5" (54,6 cm)
Display Full HD
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
Un sintonizzatore TV digitale integrato in un monitor per ricevere e visualizzare segnali TV di alta qualità da varie sorgenti.
Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.
3.7
su 5
26
Recensioni
GIANVAT
28/11/2013
Italia
CARATTERISTICHE ECCELENTI
ECCELLENTE QUALITA' PREZZO E LEGGE I FILE MOV. DI TUTTE LE TV CHE AVEVO VISTO FINORA NESSUNA VANTAVA TALE CARATTERISTICA
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221TE4LB Monitor LCD, retroilluminazione LED
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robinar
08/09/2013
Italia
pratico e funzionale
Ne sono pienamente soddisfatto(ho sempre apprezzato i prodotti Philips).
Sì, consiglio questo prodotto
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vince13
01/03/2013
Italia
molto buono
prodotto di facile utilizzo.intuitivo. Colori e lucentezza incredibili per la fascia di prezzo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221TE4LB Monitor LCD, retroilluminazione LED
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