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Fuori produzione

Monitor LCD

220V8/00

4.5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Immagini nitide e brillanti oltre ogni limite

Il monitor Philips V-Line con ampio angolo di visualizzazione offre una visione oltre ogni limite, un'ottima qualità e funzioni essenziali. È dotato di caratteristiche quali antiriflesso, modalità LowBlue e immagini prive di sfarfallio per non affaticare gli occhi.

Vedi tutti i vantaggi

Immagini nitide e brillanti oltre ogni limite

  • V Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli visuale

Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli visuale

Il display LED VA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

13/07/2022

Italia

Italia

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 221V8 Monitor LCD

Data di utilizzo 2022-06-13

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 221V8 Monitor LCD

Data di utilizzo 2022-06-13

28/09/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

buon prodotto

Buon prodotto, lo uso per lavorare da casa e avere uno schermo più grande rispetto al latpop

Pro

tutto quello che serve

Contro

niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 221V8 Monitor LCD

Data di utilizzo 2023-08-28

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2023-08-28

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Esclusioni di responsabilità

  1. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  2. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.