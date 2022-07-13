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Fuori produzione
Immagini nitide e brillanti oltre ogni limite
Il monitor Philips V-Line con ampio angolo di visualizzazione offre una visione oltre ogni limite, un'ottima qualità e funzioni essenziali. È dotato di caratteristiche quali antiriflesso, modalità LowBlue e immagini prive di sfarfallio per non affaticare gli occhi.
V Line
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Il display LED VA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Barracuda77
13/07/2022
Italia
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221V8 Monitor LCD
Data di utilizzo 2022-06-13
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221V8 Monitor LCD
Data di utilizzo 2022-06-13
ketrina
28/09/2023
Italia
Compratore verificato
buon prodotto
Buon prodotto, lo uso per lavorare da casa e avere uno schermo più grande rispetto al latpop
Pro
tutto quello che serve
Contro
niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221V8 Monitor LCD
Data di utilizzo 2023-08-28
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221V8 Monitor LCD
Data di utilizzo 2023-08-28
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.