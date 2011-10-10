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Fuori produzione
Display ergonomico ecocompatibile professionale
Il display ecocompatibile, dotato di certificazione EPEAT Gold Philips Professional 220P2 con interruttore ZeroWatt, 0,1 Watt in modalità Soft off, base Smart Ergo, audio stereo e hub a 4 porte USB aumenta la produttività
22" (55,9 cm) P-line
WSXGA+
Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.
In linea con l'impegno di Philips che si traduce nello slogan "Sense and Simplicity" questo monitor consente di fare scelte ponderate grazie alla possibilità di spegnimento automatico all'orario stabilito. Premendo semplicemente il pulsante ON/OFF posizionato strategicamente sul retro del monitor, il consumo energetico si riduce a zero. In modalità OFF, il monitor viene scollegato completamente dall'alimentazione CA riducendo ulteriormente l'impronta di carbonio.
I comandi SmartTouch sono icone sofisticate e sensibili al tocco in sostituzione dei tasti in rilievo. I comandi SmartTouch, sensibili anche al tocco più leggero, consentono, ad esempio, di accendere il monitor o schiarire e rendere più nitida la visualizzazione grazie a SmartImage Lite. Una volta attivate, le icone SmartTouch si accendono per indicare che i comandi sono stati eseguiti.
4.8
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
RichLS
10/10/2011
United Kingdom
Very Good Quality
This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.
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Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Cannondaler
15/05/2013
Nederland
Verbluffend
Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.
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Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
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pandau
20/08/2012
Deutschland
Eigenschaften
bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
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Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor