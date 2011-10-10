ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Immagine principale

Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD con base Pivot, USB, audio

220P2ES/00

4.8

| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Display ergonomico ecocompatibile professionale

Il display ecocompatibile, dotato di certificazione EPEAT Gold Philips Professional 220P2 con interruttore ZeroWatt, 0,1 Watt in modalità Soft off, base Smart Ergo, audio stereo e hub a 4 porte USB aumenta la produttività

Vedi tutti i vantaggi

Display ergonomico ecocompatibile professionale

  • 22" (55,9 cm) P-line

  • WSXGA+

Audio stereo integrato per un'esperienza multimediale

Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

Interruttore ZeroWatt per un risparmio energetico totale

In linea con l'impegno di Philips che si traduce nello slogan "Sense and Simplicity" questo monitor consente di fare scelte ponderate grazie alla possibilità di spegnimento automatico all'orario stabilito. Premendo semplicemente il pulsante ON/OFF posizionato strategicamente sul retro del monitor, il consumo energetico si riduce a zero. In modalità OFF, il monitor viene scollegato completamente dall'alimentazione CA riducendo ulteriormente l'impronta di carbonio.

Eleganti comandi SmartTouch

I comandi SmartTouch sono icone sofisticate e sensibili al tocco in sostituzione dei tasti in rilievo. I comandi SmartTouch, sensibili anche al tocco più leggero, consentono, ad esempio, di accendere il monitor o schiarire e rendere più nitida la visualizzazione grazie a SmartImage Lite. Una volta attivate, le icone SmartTouch si accendono per indicare che i comandi sono stati eseguiti.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.8

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Quality

This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

15/05/2013

Nederland

Nederland

Verbluffend

Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Eigenschaften

bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee