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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
V Line
50,8 cm (20")
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.
SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.
4.6
su 5
7
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Paolo2
12/09/2013
Italia
UN OTTIMO COMPROMESSO TRA "MONITOR" PER PC e PICCOLO "SCHERMO TV"
IL PRODOTTO RISPECCHIA EFFETTIVAMENTE LA QUALITA' DICHIARATA SULLA IMMAGINE E SULLA VIVACITA' DEI COLORI, SIA NEL SUO IMPIEGO COME "MONITOR" PER PC, SIA COME PICCOLO "SCHERMO TV" , GRAZIE SOPRATTUTTO AL SUO DESIGN CHE NE CONSENTE AGEVOLMENTE LA REGOLAZIONE NELLE DIVERSE ANGOLAZIONI, E ANCOR PIU' GRAZIE ALLA SUA PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO "A PARETE" O "SU BRACCIO MOBILE", CHE CONSENTONO DI OTTIMIZZARE AL MEGLIO LA VISUALIZZAZIONE DI IMMAGINI DI QUALITA', ANCHE DA DISTANZE TIPICAMENTE DEI cd "SECONDI TELEVISORI DI CASA". CIRCA POI L'INTERAZIONE CON L'HARDWARE DEL PROPRIO PC, L'ASSENZA DELLE CASSE ACUSTICHE NEL MONITOR PHILIPS - A MIO PARERE - SI E' RILEVATO ESSERE PIU' UN PREGIO CHE UN DIFETTO, SOPRATTUTTO PER LA POSSIBILITA' DI MODULARE MEGLIO, SECONDO I PROPRI GUSTI, LE IMMAGINI CON OTTIMI STRUMENTI AUDIO A PROPRIA SCELTA, NEL MOMENTO IN CUI SI PASSA DALL'USO DEL PHILIPS COME MONITOR PER PC ALL'USO COME PICCOLO TV DOMESTICO. OVVIAMENTE CIO' PRESUPPONE OLTRE CHE UN BUON HARDWARE DEL PC CUI E' COLLEGATO IL MONITOR, ANCHE UNA BUONA CONNESSIONE INTERNET GRAZIE ALLA QUALE POTER GODERE DEI FLUSSI VIDEO COME UN NORMALE TV DI BUONA QUALITA'. UNICO INCONVENIENTE: IL SOFTAWARE SCARICABILE DOPO L'ACQUISTO DENOMINATO "SMART CONTROL", PER REGOLARE LE FUNZIONI DELLE IMMAGINI TRAMITE PC ANZICHE' MANUALMENTE TRAMITE I TASTI SUL MONITOR, NON SI INSTALLA SUL PROPRIO HARDWARE - (CON OGNI PROBABILITA' PERCHE' DOTATO DI SCHEDA VIDEO NON COMPATIBILE CON TALE SOFTWARE)- : PERTANTO L'USO MANUALE DEI TASTI PER REGOLARE IL MONITO/TV PHILIPS NON L'HO TROVATO MOLTO AGEVOLE SOPRATTUTTO PERCHE' "RUVIDO E FORZATO" NELLA SELEZIONE DELLE SCELTE DESIDERATE.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 196V4LSB2 Monitor LCD con retroilluminazione LED
Sì, consiglio questo prodotto
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Phillbm
23/01/2016
United Kingdom
Compratore verificato
Easy Set Up
This monitor was very easy to set up and the colours are clear and bright. I like the non-reflective matte screen which is much better than the glossy screens normally fitted on laptops, and I also like the adjustable screen mount which enables you to adjust the screen angle.
Questa revisione è stata effettuata per 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight
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benisan
17/12/2013
España
pantalla de pc
es una buena panrtalla y la resolucion es muy buena en cuanto a calidad de imagen y suavidad en los colores
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED
Sì, consiglio questo prodotto
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