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Fuori produzione

Monitor LCD con retroilluminazione LED

200V4QSBR/01

Eccezionali immagini LED con colori vivaci

Scopri immagini LED MVA brillanti grazie a questo accattivante display lucido. Dotato di SmartControl Lite, è una scelta perfetta!

Vedi tutti i vantaggi

Eccezionali immagini LED con colori vivaci

  • V Line

  • 20 (19,53"/49,6 cm diag.)

Display 16:9 Full HD per la migliore esperienza visiva

Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.

Consumo energetico ridotto per risparmiare sulla bolletta

Display MVA con ampi angoli visivi ed elevati livelli di contrasto

Display MVA con ampi angoli visivi ed elevati livelli di contrasto

Il display LED MVA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide.

Specifiche tecniche

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  1. Il tempo di risposta intelligente è ottimo dai test GtG e GtG (BW).