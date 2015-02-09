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Fuori produzione
200V4QSBR/01
Eccezionali immagini LED con colori vivaci
Scopri immagini LED MVA brillanti grazie a questo accattivante display lucido. Dotato di SmartControl Lite, è una scelta perfetta!
V Line
20 (19,53"/49,6 cm diag.)
Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.
Il display LED MVA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide.
Recensioni
Il tempo di risposta intelligente è ottimo dai test GtG e GtG (BW).