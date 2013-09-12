IL PRODOTTO RISPECCHIA EFFETTIVAMENTE LA QUALITA' DICHIARATA SULLA IMMAGINE E SULLA VIVACITA' DEI COLORI, SIA NEL SUO IMPIEGO COME "MONITOR" PER PC, SIA COME PICCOLO "SCHERMO TV" , GRAZIE SOPRATTUTTO AL SUO DESIGN CHE NE CONSENTE AGEVOLMENTE LA REGOLAZIONE NELLE DIVERSE ANGOLAZIONI, E ANCOR PIU' GRAZIE ALLA SUA PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO "A PARETE" O "SU BRACCIO MOBILE", CHE CONSENTONO DI OTTIMIZZARE AL MEGLIO LA VISUALIZZAZIONE DI IMMAGINI DI QUALITA', ANCHE DA DISTANZE TIPICAMENTE DEI cd "SECONDI TELEVISORI DI CASA". CIRCA POI L'INTERAZIONE CON L'HARDWARE DEL PROPRIO PC, L'ASSENZA DELLE CASSE ACUSTICHE NEL MONITOR PHILIPS - A MIO PARERE - SI E' RILEVATO ESSERE PIU' UN PREGIO CHE UN DIFETTO, SOPRATTUTTO PER LA POSSIBILITA' DI MODULARE MEGLIO, SECONDO I PROPRI GUSTI, LE IMMAGINI CON OTTIMI STRUMENTI AUDIO A PROPRIA SCELTA, NEL MOMENTO IN CUI SI PASSA DALL'USO DEL PHILIPS COME MONITOR PER PC ALL'USO COME PICCOLO TV DOMESTICO. OVVIAMENTE CIO' PRESUPPONE OLTRE CHE UN BUON HARDWARE DEL PC CUI E' COLLEGATO IL MONITOR, ANCHE UNA BUONA CONNESSIONE INTERNET GRAZIE ALLA QUALE POTER GODERE DEI FLUSSI VIDEO COME UN NORMALE TV DI BUONA QUALITA'. UNICO INCONVENIENTE: IL SOFTAWARE SCARICABILE DOPO L'ACQUISTO DENOMINATO "SMART CONTROL", PER REGOLARE LE FUNZIONI DELLE IMMAGINI TRAMITE PC ANZICHE' MANUALMENTE TRAMITE I TASTI SUL MONITOR, NON SI INSTALLA SUL PROPRIO HARDWARE - (CON OGNI PROBABILITA' PERCHE' DOTATO DI SCHEDA VIDEO NON COMPATIBILE CON TALE SOFTWARE)- : PERTANTO L'USO MANUALE DEI TASTI PER REGOLARE IL MONITO/TV PHILIPS NON L'HO TROVATO MOLTO AGEVOLE SOPRATTUTTO PERCHE' "RUVIDO E FORZATO" NELLA SELEZIONE DELLE SCELTE DESIDERATE.