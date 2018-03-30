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Fuori produzione
Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci
Scopri immagini LED brillanti grazie a questo accattivante display lucido. Dotato di altoparlanti stereo e SmartControl Lite per una scelta perfetta!
V Line
47 cm (18,5")
SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.
I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.
4.7
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
vannuzzo
30/03/2018
United Kingdom
very clear picture
I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Sì, consiglio questo prodotto
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errins
26/05/2014
United Kingdom
This monitor has great clarity
Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Sì, consiglio questo prodotto
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Emile139
01/08/2013
België
Satisfait
Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED