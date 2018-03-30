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Fuori produzione

Monitor LCD con retroilluminazione LED

196V4LAB2/00

4.7

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci

Scopri immagini LED brillanti grazie a questo accattivante display lucido. Dotato di altoparlanti stereo e SmartControl Lite per una scelta perfetta!

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con altoparlanti stereo

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  • V Line

  • 47 cm (18,5")

Montaggio VESA per la massima flessibilità

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.

Display ecocompatibile senza mercurio

I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

30/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

very clear picture

I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

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26/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

This monitor has great clarity

Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.

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Questa revisione è stata effettuata per 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

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01/08/2013

België

België

Satisfait

Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité

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Questa revisione è stata effettuata per 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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