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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD con SmartImage

190S1CB/00

Schermo ergonomico per una maggiore produttività

Grazie alle opzioni SmartImage, SmartContrast, SmartControl e TrueVision, il display aziendale a risparmio energetico 190S1 aumenta la produttività

Vedi tutti i vantaggi

Schermo ergonomico per una maggiore produttività

  • S-line da 48 cm (19")

  • Formato 16:10

Regolazione in altezza a 70 mm per una posizione di visualizzazione ottimale

La base compatta Ergo è una base per monitor Philips di facile utilizzo, inclinabile, girevole e ad altezza regolabile in modo da consentire all'utente il massimo comfort visivo e la massima efficienza.

Materiali ecocompatibili in linea con gli standard internazionali

"Philips si impegna a utilizzare materiali sostenibili ed ecocompatibili in tutti i monitor della gamma. Tutte le parti in plastica del rivestimento, le parti in metallo dello chassis e i materiali di imballaggio utilizzano prodotti riciclabili al 100%. In alcuni prodotti selezionati si utilizza fino al 65% di plastica riciclata. Philips rispetta gli standard RoHS assicurando la riduzione o eliminazione delle sostanze tossiche quali, ad esempio, il piombo. Il contenuto di mercurio nei monitor con retroilluminazione CCFL è stato ridotto in maniera significativa ed è stato eliminato totalmente nei monitor con retroilluminazione LED. Per ulteriori informazioni visita il sito Philips http://www.asimpleswitch.com/global/.

EPEAT Silver: minore impatto ambientale

I monitor Philips con certificazione EPEAT Silver garantiscono la tutela dell'ambiente e della salute delle persone e offrono allo stesso tempo un risparmio energetico superiore e minori emissioni di gas effetto serra a impatto climatico. Il programma EPEAT consente agli acquirenti di valutare, confrontare e selezionare i monitor sulla base di 51 criteri ambientali supportati dall'EPA statunitense. La certificazione EPEAT Silver è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito www.epeat.net per lo stato di registrazione nel tuo paese.

Specifiche tecniche

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