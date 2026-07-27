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  • Schermo ergonomico aziendale per una maggiore produttività
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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD con retroilluminazione LED

190BL1CB/00

Schermo ergonomico aziendale per una maggiore produttività
Grazie a opzioni come SmartImage, l'audio stereo anteriore, la porta USB e la base Ergo, il display aziendale a risparmio energetico 190BL1 consente di aumentare la produttività
Vedi tutti i vantaggi

Schermo ergonomico aziendale per una maggiore produttività

  • B-Line

  • 19" (48,3 cm)

  • Formato 16:10

Tecnologia LED per colori naturali

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Regolazione in altezza a 70 mm per una posizione di visualizzazione ottimale

La base compatta Ergo è una base per monitor Philips di facile utilizzo, inclinabile, girevole e ad altezza regolabile in modo da consentire all'utente il massimo comfort visivo e la massima efficienza.

Regolazione schermo inclinabile e girevole per un angolo di visione ideale

Lo schermo è inclinabile e girevole grazie a un meccanismo incorporato nella base che consente la regolazione del monitor in avanti e indietro.

Specifiche tecniche

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