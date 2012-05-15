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Fuori produzione
Display HD 16:9 con design patinato
Maggiori possibilità di divertimento grazie a questo display HD wide screen compatibile con Vista. Il modello 160E1 è dotato di un elegante design patinato e di funzioni facili; il tutto in un pacchetto dal prezzo contenuto.
E-line da 41 cm (16")
40 cm (15,6")
Un monitor ad alta definizione è un dispositivo dotato di display che consente di ottenere immagini di altissima qualità ed è in grado di gestire fonti HD come i decoder ad alta definizione. Un monitor HD offre una qualità video superiore rispetto alla scansione progressiva ed è in linea con i rigorosi standard per gli schermi HD che gestiscono segnali per immagini di alta qualità e ad alta risoluzione attraverso un collegamento universale per connessioni VGA analogiche o DVI digitali senza compressione e con supporto HDCP. Questo tipo di monitor gestisce segnali 720p (1280 x 720p a 50 e 60 Hz progressivi) e 1080i (1920 x 1080i a 50 e 60 Hz interlacciati).
Il formato è l'espressione della larghezza di un'immagine video rispetto all'altezza. Il formato Widescreen 16:9 è un formato standard per televisori universali, ad alta definizione e per televisori digitali europei. Un formato standard 16:9 consente una visualizzazione ottimale di giochi e video senza barre sulla parte superiore e senza la perdita di qualità legata allo scaling, ossia l'alterazione di un'immagine per conformarsi alle dimensioni dello schermo.
Il tempo di risposta On-Off rappresenta il tempo necessario a una cella di cristallo liquido per passare dallo stato attivo (nero) a quello inattivo (bianco) e poi nuovamente allo stato attivo (nero). Viene misurato in millisecondi: un tempo di risposta più basso indica una transizione più veloce e una maggiore fluidità della visualizzazione di testo e immagini. Il tempo di risposta On-Off è la misura più importante della visualizzazione di contenuti commerciali quali documenti, grafici e foto.
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4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
amedeo
15/05/2012
Italia
Un ottimo acquisto, bello da vedere
Come monitor è perfetto! resa dei colori contrasto ecc... Design ottimo I comandi touch sono bellissimi ed elegantissimi ma non comodissimi! le finestre di interfaccia sono troppo piccole
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Sì, consiglio questo prodotto
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massi
15/05/2012
Italia
ottimo prodotto
è davvero un buon monitor. facilissima l'installazione e il settaggio. i comandi a siforamento sono bellisimi ma finchè non ci si prende l'abitudine un pò scomodi. regge ottimamente anche le risoluzioni più alte ps:è importante settarlo bene altrimenti l'immagine risulata 1pò polverosa
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Sì, consiglio questo prodotto
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