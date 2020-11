Prova fino al 200% di luminosità in più per visibilità max.

Guidare al buio è impegnativo e devi poter fare affidamento sui tuoi fari. Sia la visibilità frontale che quella laterale sono importanti per darti la possibilità di guidare in sicurezza. Grazie al loro intenso fascio luminoso, i fari a LED per auto Philips X-tremeUltinon migliorano la visibilità fino al 200%. Quando avrai provato questo nuovo livello di luminosità, non potrai più fare a meno dei LED. Più aumenta la visibilità, più rapidi sono i tuoi tempi di reazione e più sicura è la tua guida. Non permettere al buio di coglierti impreparato, scegli Philips e inizia a guidare di notte con più sicurezza e maggiore controllo.