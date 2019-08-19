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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
LED-HL [~H7]
6.500 K
Fino al 200% di luce più bril.<br>
Sistema innovativo per l'automotive
Guidare al buio è impegnativo e devi poter fare affidamento sui tuoi fari. Sia la visibilità frontale che quella laterale sono importanti per darti la possibilità di guidare in sicurezza. Grazie al loro intenso fascio luminoso, i fari a LED per auto Philips X-tremeUltinon migliorano la visibilità fino al 200%. Quando avrai provato questo nuovo livello di luminosità, non potrai più fare a meno dei LED. Più aumenta la visibilità, più rapidi sono i tuoi tempi di reazione e più sicura è la tua guida. Non permettere al buio di coglierti impreparato, scegli Philips e inizia a guidare di notte con più sicurezza e maggiore controllo.
I fari a LED Philips X-tremeUltinon sono basati sulla tecnologia LUXEON, studiata per le applicazioni automobilistiche, ed emettono un fascio luminoso bianco e brillante, grazie a una temperatura colore che può arrivare fino a 6.500 Kelvin. Una migliore visibilità permette di individuare prima eventuali ostacoli e di scegliere sempre la traiettoria di guida migliore. Dal momento che non dovrai più sforzarti per vedere la strada, lampade più luminose renderanno i tuoi viaggi notturni più piacevoli e rilassanti.
Gli occhi ci dicono molto di una persona, così come i fari ci dicono molto della tua auto. Se vuoi migliorare lo stile della tua auto, senza acquistarne una nuova, la scelta più intelligente è quella di installare nuove lampadine. <br><br>La tua auto esprime la tua personalità e le lampade LED Philips sono una chiara manifestazione di stile. Al posto di una luce gialla e datata, i tuoi fari proietteranno una luce bianca, nitida e moderna. Per un look senza eguali, gli automobilisti più attenti scelgono lo stile superiore delle lampade LED Philips.
4.1
su 5
7
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
Nicoladis
19/08/2019
Italia
Eccezionale
Prodotti davvero eccezionali, philips un marchi una garanzia. Luce eccellente, facile da montare, resa stupenda.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto
ShaunBMW520d
28/06/2018
United Kingdom
These LED headlight bulbs are AMAZING
These LED’s are outstanding, so brilliant white & far reaching light, they make it much safer to drive at night. I only wish they had taken the time to add a canbus control unit to them, or made them canbus error free, rather than having to buy a second unit for this. As the LED’s are around one hundred and fifty per pair, plus the canbus controller at thirty, makes them very expensive, especially if you need two sets for your car, like I do ! (H7 for high beam and H7 for low beam) 2013 BMW 520d Touring.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb
Sì, consiglio questo prodotto
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14/10/2019
Portugal
Compratore verificato
Ótima iluminação sem incomodar demais condutores
O único ponto negativo não tem a ver com questões técnicas, mas sim legais. Após as instalar na minha moto ando sempre com o coração na mão com receio de ser multado. Perfeito mesmo era serem de uso legal na via pública, pois de facto elas iluminam e estando o farol devidamente ajustado, não incomodam os restantes utilizadores da via pública. Já vários amigos compraram estass lâmpadas após verem o efeito na minha moto.
Pro
Iluminação excelente com foco e linha de corte perfeitamente definida. Consumo baixo. Reação instantânea ao toque de máximos. Longa duração. Valor ecológico. Livre de mercúrio e chumbo, etc..
Contro
Utilização ilegal na via pública. Essa questão deveria ser rapidamente resolvida, por todos os motivos acima assinalados.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
Sì, consiglio questo prodotto
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È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade a LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.