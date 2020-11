Sicurezza a lungo, per vedere ed essere visti

Ogni potenziale guasto di una parte di ricambio è un rischio per te e per il tuo veicolo. Questo è vero soprattutto per i fari. Ogni lampada non funzionante riduce visibilità e sicurezza per te e per gli altri utenti della strada. Philips X-tremeVision G-force è ottimizzata per una durata lunga e affidabile. Puoi vedere ed essere visto di più rispetto a qualsiasi altra lampadina ad alte prestazioni.