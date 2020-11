Le lampadine Philips per auto sono altamente resistenti all'umidità^

Solo una lampadina realizzata in vetro al quarzo (filamento a 2.650 °C e vetro a 800 °C) è in grado di resistere agli sbalzi termici mentre è in funzione. Può accadere, ad esempio, quando una goccia d'acqua fredda entra in contatto con la lampadina rovente, una situazione che può verificarsi quando si guida con un faro rotto. ^Applicazione diversa in base al tipo di lampadina