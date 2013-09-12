Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
12972XVB1
Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
La lampadina alogena Philips X-tremeVision offre fino al 100% di visibilità in più. X-tremeVision è progettata con una tecnologia all'avanguardia per garantire la massima luminosità. È conforme all'omologazione ECE per l'utilizzo legale su strada.
Tipo di lampadina: H7
Confezione da: 1
12 V, 55 W
Grazie all'esclusivo design del prodotto, X-tremeVision offre una luminosità su strada senza precedenti
X-tremeVision garantisce tempi di reazione più rapidi consentendoti di rilevare in anticipo ostacoli e segnaletica stradale. L'illuminazione è una parte fondamentale dell'esperienza di guida ed è un elemento chiave per prevenire gli incidenti. Questo prodotto consente di raggiungere lo scopo aumentando la visibilità e l'illuminazione complessiva della strada.
X-tremeVision è completamente conforme all'omologazione ECE per l'utilizzo legale su strada.
2.7
su 5
106
Recensioni
Edolo70
12/09/2013
Italia
Più luce e durata delle concorrenti
Sono perfettamente compatibili con le lampadine originali, illuminano di più e si vede confrontando le foto prima e dopo, per ora la durata è nello standard Non sono paragonabili alle xeno... Ma non hanno la pretesa di esserlo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
Roby201067
08/09/2013
Italia
Lampada di qualità
Le lampade sono di facile impiego e migliorano la qualità d'illuminazione.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
LS33
01/09/2013
Italia
Ottimo prodotto
Le lampadine hanno una ottima durata, ed illuminano molto di più delle altre lampadine deelo stesso tipo (H7). Prodotto consigliato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb