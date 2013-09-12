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Fuori produzione

X-tremeVisionlampada fari auto

12972XVB1

2.7

| (106) Recensioni

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

La lampadina alogena Philips X-tremeVision offre fino al 100% di visibilità in più. X-tremeVision è progettata con una tecnologia all'avanguardia per garantire la massima luminosità. È conforme all'omologazione ECE per l'utilizzo legale su strada.

Vedi tutti i vantaggi

Migliora la tua visibilità su strada

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

  • Tipo di lampadina: H7

  • Confezione da: 1

  • 12 V, 55 W

Vedi più lontano e reagisci più velocemente con una visibilità fino al 100% superiore

Grazie all'esclusivo design del prodotto, X-tremeVision offre una luminosità su strada senza precedenti

Eccezionale comfort e sicurezza di guida

X-tremeVision garantisce tempi di reazione più rapidi consentendoti di rilevare in anticipo ostacoli e segnaletica stradale. L'illuminazione è una parte fondamentale dell'esperienza di guida ed è un elemento chiave per prevenire gli incidenti. Questo prodotto consente di raggiungere lo scopo aumentando la visibilità e l'illuminazione complessiva della strada.

Conforme agli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

X-tremeVision è completamente conforme all'omologazione ECE per l'utilizzo legale su strada.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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2.7

su 5

106

Recensioni

12/09/2013

Italia

Italia

Più luce e durata delle concorrenti

Sono perfettamente compatibili con le lampadine originali, illuminano di più e si vede confrontando le foto prima e dopo, per ora la durata è nello standard Non sono paragonabili alle xeno... Ma non hanno la pretesa di esserlo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

08/09/2013

Italia

Italia

Lampada di qualità

Le lampade sono di facile impiego e migliorano la qualità d'illuminazione.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

Sì, consiglio questo prodotto

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01/09/2013

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Le lampadine hanno una ottima durata, ed illuminano molto di più delle altre lampadine deelo stesso tipo (H7). Prodotto consigliato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

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