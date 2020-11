Fari alogeni di ultima generazione che offrono un look estremamente elegante

Philips WhiteVision ultra è pensato per coloro in cerca di un look moderno e un aspetto che richiama l’illuminazione a LED, pur disponendo di un veicolo con tecnologia alogena. Grazie alla nuova formula di rivestimento del vetro, le lampadine WhiteVision ultra sono le nostre luci più bianche a norma stradale che conferiscono un look elegante ai vostri fari.