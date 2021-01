Philips è la a scelta numero uno di tutte le principali case automobilistiche

Da 100 anni, Philips detiene il primato nell'industria dell'illuminazione per il settore automobilistico, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi di serie nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre nel mondo è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips