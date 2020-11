Non risparmiare sulla sicurezza, sostituisci la coppia

È più logico sostituire le lampadine in coppia, anziché singolarmente. Le lampadine moderne offrono un'emissione luminosa maggiore e prestazioni superiori, per un'esperienza di guida più sicura. La sostituzione in coppia delle lampadine consente di risparmiare tempo e denaro, evitare il rischio di guasti ai fari e ottenere un fascio luminoso più brillante e bilanciato, ma soprattutto garantisce maggiore sicurezza per te e i tuoi cari.