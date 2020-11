Luci brillanti per l'abitacolo della tua auto

Che si tratti di luci per il tettino interno o da lettura, del vano portaoggetti o del bagagliaio, i tuoi requisiti e il tuo gusto in fatto di illuminazione potrebbero essere diversi. Per l'abitacolo, puoi scegliere tra un'ampia varietà di lampadine a LED Philips X-treme Ultinon, per una visibilità e uno stile maggiori. Scegli tra una confortevole luce bianca calda (4000 Kelvin) o un effetto luce diurna (6000 Kelvin). Brillante ed elegante, questa luce cambierà la tua esperienza di guida. Se devi trovare il telefono caduto, i passeggeri desiderano leggere o vuoi cercare il percorso migliore per giungere a destinazione, ora puoi farlo grazie a una brillante luce per abitacolo.