6.000 K, luce bianca

Le nuove lampadine a LED Philips Vision per l'abitacolo offrono luce bianca brillante da 6.000 K e un ampio raggio per illuminare gli interni con stile. Il LED può essere utilizzato all'interno dell'abitacolo (luce tettino, bagagliaio, vano portaoggetti) e per illuminare la targa.