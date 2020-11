30% di visibilità in più

Grazie all'offerta del 30% di visibilità in più su strada, le lampadine per fari Philips VisionMoto sono la scelta perfetta per i motociclisti che cercano le prestazioni in termini di luminosità e sicurezza. Con una maggiore emissione luminosa, i motociclisti possono reagire tempestivamente agli ostacoli ed evitare gli incidenti.