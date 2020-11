Sentirsi sicuri, guidare sicuri

Per una migliore sicurezza e visibilità nel traffico cittadino, Philips ha creato le lampadine per moto CityVision Moto che offrono fino al 40% in più di visibilità per vedere ancora più lontano. Le lampadine CityVision Moto, inoltre, proiettano dai fari un fascio distintivo di colore arancione che attira l'attenzione. Scopri tutti i vantaggi