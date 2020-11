Visibilità migliorata

Il fascio luminoso, uniforme e preciso offre una migliore visibilità per te e per gli altri. Grazie al design ottico preciso del LED Philips Ultinon Essential, la luce viene proiettata sulla strada proprio dove serve. Non solo sarai in grado di individuare gli ostacoli più velocemente e guidare con maggiore sicurezza, ma eviterai anche di abbagliare gli altri conducenti (aumentando la sicurezza su strada a vantaggio di tutti). Per un fascio luminoso definito, è importante anche che la lampadina sia posizionata correttamente all'interno del faro. Grazie agli anelli di collegamento regolabili, puoi ottenere un allineamento perfetto per prestazioni di illuminazione ottimali e una maggiore sicurezza su strada.