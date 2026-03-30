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Fuori produzione

Ultinon Essential LEDLampadina per fari

11005UE2X2

3.5
| (23) Recensioni
Distinguiti dalla massa
Il nuovissimo LED Philips Ultinon Essential offre uno straordinario rapporto qualità-prezzo. È disponibile in un design compatto all-in-one caratterizzato da potente luminosità, aspetto elegante, tecnologia con doppia dissipazione del calore e compatibilità a 12 V e 24 V.
Vedi tutti i vantaggi

Elegante illuminazione LED facile da montare

Distinguiti dalla massa

  • Tipo di lampada: HB3/HB4

  • Luce bianca elegante da 6500 K

  • Design compatto più facile da integrare

  • Elevata compatibilità

  • Numero di lampadine: 2

Ottieni un'elegante luce bianca

Ottieni un'elegante luce bianca

Per uno stile moderno e inconfondibile, personalizza la tua auto con le lampadine LED per fari Philips Ultinon Essential. Con una temperatura di colore fino a 6500 Kelvin, queste lampadine proiettano una moderna luce bianca che, con un fascio elegante, ti fa distinguere dalla massa.

Eccezionale raffreddamento tramite un'efficace dissipazione del calore

Eccezionale raffreddamento tramite un'efficace dissipazione del calore

Le prestazioni ottimali e la durata superiore rendono le lampadine LED per fari Philips Ultinon Essential all'avanguardia della tecnologia LED. Grazie al doppio meccanismo di dissipazione del calore (ventola incorporata e dissipatore di calore in alluminio con rivestimento anodizzato), queste lampadine LED per fari disperdono il calore in modo più efficace ed efficiente. Possono funzionare ai massimi livelli di luminosità per un periodo prolungato.

Design compatto all-in-one per funzionalità plug & play

Design compatto all-in-one per funzionalità plug & play

Il LED Philips Ultinon Essential utilizza un nuovo design della lampadina che integra i componenti elettronici del driver box all'interno del LED stesso, offrendo maggiore spazio per la lampadina all'interno del faro e facilitando così il montaggio. Goditi l'esperienza plug-and-play: il design monoblocco consente di estrarre facilmente l'anello centrale dall'alto, senza svitarlo. Philips Ultinon Essential LED con il suo design compatto si adatta a un'ampia gamma di modelli di auto e può essere facilmente installato da meccanici specializzati.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.5

su 5

23

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

01/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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Esclusioni di responsabilità

  1. È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.