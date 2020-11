Le lampadine per moto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità

Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più solido rispetto al vetro duro ed è altamente resistente alle temperature estreme e alle vibrazioni, eliminando così il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo (filamento 2650 °C e vetro 800 °C) sono in grado di resistere a gravi shock termici. Grazie alla capacità di aumento della pressione all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è in grado di emettere una luce più potente, per un'esperienza di guida ottimizzata, anche se la strada davanti a te non è illuminata.