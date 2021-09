Frequenza di lubrificazione

Consultare gli intervalli di tempo qui di seguito riportati, in base a quanto spesso viene utilizzata la macchina da caffè:

• In caso di erogazione di 1-5 caffè al giorno, lubrificare ogni 4 mesi

• In caso di erogazione di 6-9 caffè al giorno, lubrificare ogni 2 mesi

• In caso di erogazione di oltre 10 caffè al giorno, lubrificare mensilmente