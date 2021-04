Il filtro è ostruito

Se il filtro del tuo aspirapolvere Philips senza filo SpeedPro Max è sporco, ciò potrebbe influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



Per una potenza di pulizia ottimale, segui la procedura riportata di seguito per pulire il filtro:



1. Rimuovere il contenitore della polvere dall'apparecchio

2. Estrarre il filtro dal punto in cui è situato al di sotto del contenitore della polvere

Nota: questo filtro è composto da un filtro normale e da un filtro in schiuma. Il filtro normale non può essere lavato. La parte in schiuma può essere lavata con acqua.

3. Separare il filtro in schiuma dal filtro normale

4. Lavare il filtro in schiuma con acqua e attendere che sia completamente asciutto

Nota: il filtro in schiuma deve essere completamente asciutto prima di poterlo riposizionare nell'apparecchio.

5. Pulire il filtro normale battendolo

6. Riunire il filtro normale e il filtro in schiuma e riposizionarli nel contenitore della polvere