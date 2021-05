Nome manico DiamondClean DiamondClean Smart DiamondClean 9000 Codice sulla parte inferiore del manico HX93, HX934, HX935, HX936, HX937 HX992, HX993 HX991 Codice sulla parte inferiore della base del caricatore HX9100 Tipo: CBA1001, CBA2001, CBA3001 Tipo: CBA5001, CBA4001

Accertarsi di utilizzare il caricatore originale fornito con lo spazzolino Philips Sonicare. Il caricatore fornito in dotazione con lo spazzolino potrebbe non essere compatibile con un altro spazzolino Philips Sonicare.La serie DiamondClean richiede diversi bicchieri di ricarica. Sebbene i caricatori possano sembrare uguali, non sono compatibili. Consultare la tabella riportata di seguito per verificare se il caricatore in uso è idoneo per lo spazzolino Sonicare.