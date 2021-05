Il pannarello LatteGo Philips perde dalla parte inferiore

Il pannarello LatteGo Philips presenta delle perdite dalla parte inferiore? I suggerimenti riportati di seguito possono aiutare a risolvere il problema autonomamente.

Non è stata rimossa la clip per il trasporto Accertarsi che sia stata rimossa la clip trasparente per il trasporto dalla parte inferiore del pannarello LatteGo Philips. La clip per il trasporto deve essere rimossa per poter utilizzare il pannarello.

Il pannarello non è montato correttamente Se le due parti del pannarello non sono montate correttamente, il latte potrebbe fuoriuscire dalla parte inferiore. Montare nuovamente le due parti:

1. Agganciare il beccuccio del latte nero sulla parte superiore del contenitore del latte.

2. Premere le due parti l’una sull’altra fino a sentire un **clic**. Potrebbe essere necessario applicare una certa forza.

3. Assicurarsi che le due parti siano montate correttamente nella parte inferiore, come illustrato nell'immagine seguente.



Se nessuna di queste operazioni risolve il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.