L'aspirapolvere viene fornito con diverse impostazioni di potenza, a seconda del modello. Ecco le impostazioni consigliate per un uso quotidiano per ogni modello:

Per SpeedPro: L'aspirapolvere Philips SpeedPro ha due impostazioni di potenza di aspirazione: 1 e 2. L'impostazione consigliata per un normale uso quotidiano è 1. L'impostazione più alta è 2 e ha una potenza di aspirazione più elevata. L'impostazione 2 è progettata per la pulizia di aree molto sporche. La batteria si scarica molto velocemente utilizzando l'impostazione 2, quindi per una pulizia quotidiana è preferibile impostare l'aspirapolvere su 1.

Per SpeedPro Max: L'impostazione più alta dell'aspirapolvere Philips SpeedPro Max è Turbo e ha potenza di aspirazione molto alta. Pertanto, la batteria dell'apparecchio si scarica molto velocemente con l'impostazione Turbo. Questa impostazione è pensata per la sola pulizia di aree molto sporche, non per un normale l'utilizzo quotidiano. Per una normale quantità di polvere, l'aspirapolvere Philips SpeedPro Max deve essere utilizzato con le impostazioni 1 o 2.