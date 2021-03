Prima di provare a inserire il gruppo infusore, assicurarsi che sia impostato in posizione neutra. Il gruppo infusore è in posizione neutra quando la freccia sul cilindro giallo sul lato del gruppo infusore è allineata con la freccia nera e la lettera “N.“. Il gancio giallo sul lato deve trovarsi in posizione verticale (vedere l'immagine di riferimento).

Per impostare il gruppo infusore in posizione neutra e riposizionarlo nella macchina, seguire i passaggi riportati di seguito:

Lasciare fuori il gruppo infusore e chiudere lo sportello di pulizia. Posizionare tutti gli altri componenti nella macchina (vassoio antigoccia/recipiente dei fondi di caffè, serbatoio dell'acqua). Premere il pulsante ON/OFF per spegnere la macchina. Attendere che non vengano emessi ulteriori suoni (possono essere necessari fino a 15-20 secondi). Premere il pulsante ON/OFF per accendere la macchina. Non eseguire alcuna operazione, come aprire lo sportello di pulizia/rimuovere il vassoio antigoccia/rimuovere il serbatoio dell'acqua, prima che la macchina sia pronta per l'uso. Impostare il gruppo infusore in posizione neutra prima di inserirlo. Per impostare il gruppo infusore in posizione neutra, premere verso il basso la leva fino a che non è a contatto con la base del gruppo infusore (vedere figura 1), quindi controllare se il gancio giallo è nella posizione più in alto, in caso contrario spingerlo verso l'alto (vedere immagine 2) Aprire lo sportello di pulizia e far scorrere il gruppo infusore all'interno della macchina lungo le guide fino a farlo scattare in posizione. Chiudere lo sportello di pulizia, spegnere e riaccendere la macchina.

Nota: Le istruzioni potrebbero variare a seconda del modello specifico della macchina da caffè. Per istruzioni ancora più dettagliate, consultare il manuale dell'utente.