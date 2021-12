Se la spia Calc/Clean inizia a lampeggiare lentamente o sul display della macchina è visualizzata la richiesta di rimozione del calcare, è arrivato il momento di rimuovere il calcare dalla macchina da caffè Philips. È importante rimuovere regolarmente il calcare dalla macchina per ottenere un caffè dalla temperatura e dal gusto ottimali. Seguire le istruzioni o guardare i video su come eseguire questa operazione a casa.Tenere presente che quando si rimuove il calcare dalla macchina da caffè Philips, è necessario utilizzare solo il decalcificante Philips (soluzione decalcificante CA6700).È inoltre importante non interrompere il processo di rimozione del calcare una volta che è stato avviato. Tenere presente che in alcuni casi questo processo può richiedere fino a 30 minuti.Le istruzioni su come eseguire la rimozione del calcare dalla macchina da caffè potrebbero essere diverse per ciascun modello. Per trovare ile istruzioni precise per la propria macchina, consultare il manuale dell'utente o i video nella pagina [Assistenza caffè]

Rimozione del calcare dalle macchine Philips serie 1200/2200/3200

Procedura di rimozione del calcare:

1. Svuotare il vassoio antigoccia e reinserirlo

2. Se presente, rimuovere il pannarello classico o LatteGo dalla macchina

3. Se è presente il filtro AquaClean, rimuoverlo dal serbatoio dell'acqua

4. Svuotare il serbatoio dell'acqua e versarvi l'intera confezione di soluzione decalcificante Philips. Aggiungere acqua alla soluzione decalcificante nel serbatoio dell'acqua fino al livello Calc/Clean e reinserire il serbatoio.

5. Posizionare un ampio recipiente (1,5 l) sotto il beccuccio del caffè e dell'acqua

6. Accendere la macchina

7. Tenere premuta l'icona Calc/Clean per 3 secondi, quindi premere il pulsante di avvio/arresto per avviare la procedura di rimozione del calcare

8. Durante il processo di rimozione del calcare, la spia Calc/Clean lampeggia per indicare che è in corso il processo

9. La macchina inizia l'erogazione piccole quantità di acqua attraverso il beccuccio del caffè e dell'acqua calda 10. Lasciare che la macchina eroghi la soluzione anticalcare finché il serbatoio dell'acqua non è completamente vuoto. Si accenderà la spia di serbatoio dell'acqua vuoto

11. Rimuovere il recipiente

12. Rimuovere il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua pulita

13. Riempirlo con acqua potabile fino all'indicatore Calc/Clean e reinserirlo nella macchina

14. Posizionare di nuovo il recipiente vuoto sotto il beccuccio del caffè e dell'acqua e continuare con la procedura di risciacquo descritta di seguito.



Procedura di risciacquo:

1. Premere il pulsante di avvio/arresto per avviare il ciclo di risciacquo. Il processo richiede circa 3 minuti

2. Durante questo processo, le spie sul pannello di controllo si accendono e si spengono per indicare che è in corso il ciclo di risciacquo

3. Quando la macchina smette di erogare acqua, il processo di rimozione del calcare è completato

4. La macchina si riscalda automaticamente

5. Quando le spie delle icone delle bevande si accendono con luce fissa, la macchina è di nuovo pronta per l'uso

6. La spia AquaClean lampeggerà per un certo periodo per ricordare di installare un nuovo filtro AquaClean

7. Installare e attivare un nuovo filtro AquaClean nel serbatoio dell'acqua