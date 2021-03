1) Aprire il MENU, selezionare MAINTENANCE SETTING (Impostazioni di manutenzione) e selezionare DESCALING CYCLE (Ciclo di rimozione del calcare).

2) Premere OK per confermare e avviare il ciclo di rimozione del calcare.

3) Rimuovere il serbatoio dell'acqua. Versare l'intero flacone di soluzione decalcificante Saeco nel serbatoio dell'acqua.

4) Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua del rubinetto fino alla linea MAX. (Verificare che venga raggiunta la linea MAX; in caso contrario saranno necessari ulteriori risciacqui). Reinserire il serbatoio dell'acqua nella macchina.

5) Premere “OK” per confermare.

6) Aprire lo sportello di pulizia e svuotare il vassoio antigoccia e il cassetto dei fondi di caffè. Reinserirli.

7) Premere “OK” per confermare.

8) Riempire a metà la caraffa con acqua pulita e inserirla nella macchina.

9) Posizionare il dispenser della caraffa del latte in posizione “di erogazione”. Premere “OK” per confermare.

10) Posizionare un grande recipiente sotto il dispenser della caraffa del latte e sotto il beccuccio dell'erogatore. Premere “OK” per confermare.

11) La macchina inizierà a erogare la soluzione decalcificante a intervalli regolari. In totale sono necessari circa 20 minuti.

12) Quando viene visualizzato il messaggio “RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (Risciacquare il serbatoio dell’acqua e riempirlo con acqua potabile), la miscela di soluzione decalcificante e acqua è stata utilizzata completamente.

13) Risciacquare il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua potabile fino al livello MAX. Premere “OK” per confermare.

14) Svuotare il vassoio antigoccia interno e reinserirlo. Premere “OK” per confermare.

15) Svuotare la caraffa del latte e riempirla nuovamente a metà con acqua potabile e inserirla nella macchina. 16) Posizionare il dispenser della caraffa del latte in posizione “di erogazione”. Premere “OK” per confermare.

16) Svuotare il recipiente e reinserirlo. Premere “OK” per confermare.

17) La macchina avvia il ciclo di risciacquo.

18) Una volta erogata completamente la quantità di acqua necessaria per il ciclo di risciacquo, la macchina è pronta. Nota importante: se la macchina visualizza una seconda o terza volta il messaggio “RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (Risciacquare il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua potabile), il serbatoio dell'acqua non è stato riempito fino al livello MAX. Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX ed eseguire un altro ciclo di risciacquo.

19) Svuotare il vassoio antigoccia interno e reinserirlo.

20) Svuotare e pulire la caraffa del latte.

21) Lavare quindi il gruppo infusore con acqua.

22) La macchina è pronta all'uso.