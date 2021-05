Se la macchina da caffè Philips/Saeco presenta delle perdite, queste potrebbero essere dovute a diverse cause. Di seguito è riportato un elenco dei punti in cui può verificarsi una perdita e di come risolvere il problema:

Ci sono perdite d'acqua nel vassoio antigoccia? Acqua pulita fuoriesce sotto o sul lato della macchina? Compaiono macchie d'acqua marroncine sul tavolo della cucina o sotto la macchina?