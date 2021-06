Il vano di raccolta peli è l'area sotto l'accessorio rifinitore dove finiscono tutti i peli tagliati. Se questo vano è pieno, non è più in grado di raccogliere ulteriori peli. In quel caso, può sembrare che il sistema di aspirazione non funzioni. Tuttavia, per risolvere il problema è sufficiente svuotare il vano di raccolta peli.

Aprire il vano di raccolta peli e svuotarlo di tutti i peli in esso contenuti. Utilizzare la spazzola in dotazione con il regolabarba o un cotton fioc per la pulizia dei peli residui rimasti all'interno del vano.

In caso di barba molto lunga o folta, il vano di raccolta peli si riempie più rapidamente. In tal caso, può essere necessario svuotare il vano di raccolta peli anche durante la rasatura per accertarsi che il regolabarba funzioni correttamente.

Non utilizzare acqua per pulire il vano di raccolta peli, perché ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio.