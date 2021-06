Il rifinitore per naso Philips è un dispositivo multifunzionale che taglia in modo pratico i peli di naso, orecchie e sopracciglia. Alcuni modelli sono dotati di una testina con un blocco lame a due lati e le lame si trovano all'interno di una protezione che ne impedisce il contatto diretto con la pelle. Ciò consente di tagliare in modo sicuro i peli a una lunghezza ridotta, per un look pulito senza il rischio di tagli o strappi. Quando si rifiniscono le sopracciglia, si consiglia di collegare sempre il pettine per sopracciglia alla testina di precisione. In tal modo sarà possibile tagliare i peli alla lunghezza desiderata.



Il video di seguito illustra come utilizzare il rifinitore. Per istruzioni più dettagliate sulla risoluzione dei problemi, vedere le sezioni riportate di seguito.