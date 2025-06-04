I monitor Philips Evnia offrono la massima flessibilità per video giochi: basta commutare fra la risoluzione 4K UHD a 160 Hz per dettagli coinvolgenti e cristallini e la risoluzione FHD a 320 Hz per una risposta al livello di e-sport. La visualizzazione precisa di ogni fotogramma è garantita da HDR, IPS rapida e input lag basso.
Non cambiare lo schermo ma la velocità!
Questo monitor sviluppato per i giocatori che non rinunciano a niente si adatta perfettamente a tutte le esigenze del gioco e permette di raggiungere la velocità di 320 Hz e la risoluzione di 4K a 160 Hz per sbalordire gli altri. La modalità doppia facilita il controllo del perfetto equilibrio tra la risoluzione e la frequenza di aggiornamento: basta commutare fra la risoluzione 4K UHD a 160 Hz per dettagli ricchi e coinvolgenti e la risoluzione FHD a 320 Hz in caso di sparatorie ultraveloci.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.