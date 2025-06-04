Non cambiare lo schermo ma la velocità!

Questo monitor sviluppato per i giocatori che non rinunciano a niente si adatta perfettamente a tutte le esigenze del gioco e permette di raggiungere la velocità di 320 Hz e la risoluzione di 4K a 160 Hz per sbalordire gli altri. La modalità doppia facilita il controllo del perfetto equilibrio tra la risoluzione e la frequenza di aggiornamento: basta commutare fra la risoluzione 4K UHD a 160 Hz per dettagli ricchi e coinvolgenti e la risoluzione FHD a 320 Hz in caso di sparatorie ultraveloci.