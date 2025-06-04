Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    Philips Evnia Dual Mode banner image

    Monitor doppi della Philips

    Un monitor – due modalità

     
    Velocità o nitidezza? Ora puoi avere entrambe.
     
    I monitor Philips Evnia offrono la massima flessibilità per video giochi: basta commutare fra la risoluzione 4K UHD a 160 Hz per dettagli coinvolgenti e cristallini e la risoluzione FHD a 320 Hz per una risposta al livello di e-sport. La visualizzazione precisa di ogni fotogramma è garantita da HDR, IPS rapida e input lag basso.

    Non cambiare lo schermo ma la velocità!

     
    Questo monitor sviluppato per i giocatori che non rinunciano a niente si adatta perfettamente a tutte le esigenze del gioco e permette di raggiungere la velocità di 320 Hz e la risoluzione di 4K a 160 Hz per sbalordire gli altri. La modalità doppia facilita il controllo del perfetto equilibrio tra la risoluzione e la frequenza di aggiornamento: basta commutare fra la risoluzione 4K UHD a 160 Hz per dettagli ricchi e coinvolgenti e la risoluzione FHD a 320 Hz in caso di sparatorie ultraveloci.

    Philips Evnia Dual Resolution video banner image

    I nostri preferiti

    27M2N3800A image

    Philips Evnia 27M2N3800A


    Amplia il tuo orizzonte
    di gioco

    Più informazioni >

    Funzioni a portata di mano

     

    Modalità doppia

     
     
    Commuta senza sforzi fra 4K UHD a 160 Hz e FHD a 320 Hz. Maggiore flessibilità – nessun compromesso.

     

    Pannello IPS veloce

     
    I display Philips Fast IPS con UltraClear 4K offrono immagini nitide e colori precisi.

     

    Colori davvero veraci

     
    Grazie alla certificazione VESA DisplayHDR™, vedrai esattamente ciò che vuoi vedere: immagini vivaci e realistiche senza compromessi.

     

    Risposta rapida di 0,5 ms Smart MBR

     
    I monitor Philips Evnia con risposta rapida di 0,5 ms Smart MBR offrono immagini nitide senza sfocature, ideali per giochi veloci.

     

    Modalità doppia

     
     
    Commuta senza sforzi fra 4K UHD a 160 Hz e FHD a 320 Hz. Maggiore flessibilità – nessun compromesso.

     

    Pannello IPS veloce

     
    I display Philips Fast IPS con UltraClear 4K offrono immagini nitide e colori precisi.

     

    Colori davvero veraci

     
    Grazie alla certificazione VESA DisplayHDR™, vedrai esattamente ciò che vuoi vedere: immagini vivaci e realistiche senza compromessi.

     

    Risposta rapida di 0,5 ms Smart MBR

     
    I monitor Philips Evnia con risposta rapida di 0,5 ms Smart MBR offrono immagini nitide senza sfocature, ideali per giochi veloci.

    Per tutti i tipi di giocatori

     

    Creatori di contenuti

     
    160 Hz 4K. Movimenti precisi.

    Con la frequenza di aggiornamento ultra fluida di 160 Hz e la nitidezza straordinaria di 4K puoi ottenere tante soluzioni per progettare, animare e modificare i tuoi lavori creativi di alto livello.

     

    FPS Pro

     
    Risposta a 320 Hz senza scuse

    Vinci ogni turno del gioco grazie all’immagine fluida e alla risposta che dura poche frazioni di secondo.

     

    Streamer

     
    Prestazioni bilanciate e sempre accese

    Gioca, chatta e trasmetti in streaming con prestazioni stabili e multitasking ottimizzato. Le tue impostazioni – la tua esibizione.

     

    Giocatori su console

     
    HDMI 2.1, UHD @120 Hz. Pronto per giocare.

    Lasciati coinvolgere dall’esperienza visiva con HDR e basso input lag e dalla compatibilità facile con le console di nuova generazione.

     

    Creatori di contenuti

     
    160 Hz 4K. Movimenti precisi.

    Con la frequenza di aggiornamento ultra fluida di 160 Hz e la nitidezza straordinaria di 4K puoi ottenere tante soluzioni per progettare, animare e modificare i tuoi lavori creativi di alto livello.

     

    FPS Pro

     
    Risposta a 320 Hz senza scuse

    Vinci ogni turno del gioco grazie all’immagine fluida e alla risposta che dura poche frazioni di secondo.

     

    Streamer

     
    Prestazioni bilanciate e sempre accese

    Gioca, chatta e trasmetti in streaming con prestazioni stabili e multitasking ottimizzato. Le tue impostazioni – la tua esibizione.

     

    Giocatori su console

     
    HDMI 2.1, UHD @120 Hz. Pronto per giocare.

    Lasciati coinvolgere dall’esperienza visiva con HDR e basso input lag e dalla compatibilità facile con le console di nuova generazione.

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    Philips Evnia Precision Center è un software
    facile da usare, progettato per ottimizzare il
    tuo monitor con controlli intuitivi.

    Più informazioni

    Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

    Ho capito

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

    La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.