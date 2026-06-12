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Garanzia di 2 anni
27M2N3800A/00
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Scopri la qualità della modalità a doppia risoluzione. Possibilità di passare facilmente da 3840 x 2160 a 160 Hz per una nitidezza incredibile a 1920 x 1080 a 320 Hz per un'esperienza di gioco fluida. Da immagini mozzafiato ad azioni di gioco ad alta velocità, questo monitor si adatta alle tue esigenze in un istante.
Vivi sessioni di gaming estremamente dinamiche e piene di azione con il monitor Philips Evnia. Progettato per i giocatori che desiderano immagini nitide e senza ritardi, questo monitor offre una frequenza di aggiornamento di 320 Hz, notevolmente più veloce rispetto ai display standard. Niente più cali notevoli di velocità che fanno saltare fuori i nemici sullo schermo in modo imprevedibile. Con questo display ad alte prestazioni, vedrai ogni movimento critico in modo fluido, in modo da avere la precisione e la chiarezza necessarie per stare davanti agli avversari e sparare con sicurezza.
Philips Evnia con Smart MBR da 0,5°ms elimina efficacemente sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. L'azione in rapido movimento e le transizioni drammatiche saranno rese in modo fluido. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.
3.0
su 5
1
Recensione
TuxUser
12/06/2026
United Kingdom
Compratore verificato
Missing Linux Support for Display Management
As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.
Questa revisione è stata effettuata per Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Questa revisione è stata effettuata per Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
Copertura Adobe RGB e DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC in base all'area su CIE1976.
Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.
Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.
Tieni presente che la funzione di input lag basso è attiva in modo permanente e non può essere disattivata.
Questo monitor mira alla sostenibilità: i piedini del piedistallo e le cuffie sono realizzati per il 35% in plastica riciclata e il telaio del monitor è composto per l'85% da plastica riciclata post consumo.
Supporto interfaccia NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Assicurati di aggiornare il driver NVIDIA® G-SYNC® alla versione più recente. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Assicurati che la tua scheda grafica supporti NVIDIA® G-SYNC®.
I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.