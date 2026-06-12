ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Energy Label Europe F
    Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Energy Label Europe F
    Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco

Evnia Fast IPS Gaming monitorMonitor per giochi a doppia risoluzione

27M2N3800A/00

3
| (1) Recensione
Amplia il tuo orizzonte di gioco
Scopri una nuova frontiera del gioco con la modalità a doppia risoluzione del monitor Evnia. Possibilità di passare facilmente da 3840 x 2160 a 160 Hz a 1920 x 1080 a 320 Hz con un semplice tasto di commutazione per una versatilità e prestazioni senza precedenti.
Vedi tutti i vantaggi

Amplia il tuo orizzonte di gioco

  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Modalità a doppia risoluzione: flessibilità che si adatta alla tua esperienza di gioco

Modalità a doppia risoluzione: flessibilità che si adatta alla tua esperienza di gioco

Scopri la qualità della modalità a doppia risoluzione. Possibilità di passare facilmente da 3840 x 2160 a 160 Hz per una nitidezza incredibile a 1920 x 1080 a 320 Hz per un'esperienza di gioco fluida. Da immagini mozzafiato ad azioni di gioco ad alta velocità, questo monitor si adatta alle tue esigenze in un istante.

Frequenza di aggiornamento a 320 Hz per immagini nitide e brillanti

Frequenza di aggiornamento a 320 Hz per immagini nitide e brillanti

Vivi sessioni di gaming estremamente dinamiche e piene di azione con il monitor Philips Evnia. Progettato per i giocatori che desiderano immagini nitide e senza ritardi, questo monitor offre una frequenza di aggiornamento di 320 Hz, notevolmente più veloce rispetto ai display standard. Niente più cali notevoli di velocità che fanno saltare fuori i nemici sullo schermo in modo imprevedibile. Con questo display ad alte prestazioni, vedrai ogni movimento critico in modo fluido, in modo da avere la precisione e la chiarezza necessarie per stare davanti agli avversari e sparare con sicurezza.

Risposta ultrarapida 0,5 ms per immagini nitide e azioni di gioco fluide

Risposta ultrarapida 0,5 ms per immagini nitide e azioni di gioco fluide

Philips Evnia con Smart MBR da 0,5°ms elimina efficacemente sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. L'azione in rapido movimento e le transizioni drammatiche saranno rese in modo fluido. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.0

su 5

1

Recensione

5
4
2
1

12/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Missing Linux Support for Display Management

As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.

Questa revisione è stata effettuata per Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

Questa revisione è stata effettuata per Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. Copertura Adobe RGB e DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC in base all'area su CIE1976.

  3. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  4. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  5. La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.

  6. Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  7. Tieni presente che la funzione di input lag basso è attiva in modo permanente e non può essere disattivata.

  8. Questo monitor mira alla sostenibilità: i piedini del piedistallo e le cuffie sono realizzati per il 35% in plastica riciclata e il telaio del monitor è composto per l'85% da plastica riciclata post consumo.

  9. Supporto interfaccia NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.

  10. Assicurati di aggiornare il driver NVIDIA® G-SYNC® alla versione più recente. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Assicurati che la tua scheda grafica supporti NVIDIA® G-SYNC®.

  12. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.

  13. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.