ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Evnia Fast IPS Gaming monitor Monitor per giochi a doppia risoluzione

Supporto

Evnia Fast IPS Gaming monitorMonitor per giochi a doppia risoluzione

27M2N3800A/00

Evnia Fast IPS Gaming monitor Monitor per giochi a doppia risoluzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Software e driver

Driver per Windows 10

  • versione: V1.0
  • ZIP file, 11.1 kB
  • 22 September 2025

Driver per Windows 11

  • versione: V1.0
  • ZIP file, 11.1 kB
  • 22 September 2025

Manuali e documentazione

Manuale di installazione

  • PDF file, 7.9 MB
  • 20 March 2026

Guida rapida

  • PDF file, 638 kB
  • 27 May 2025

Garanzia e assistenza

Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto

Garanzia

Le nostre politiche di garanzia dei prodotti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti