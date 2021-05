Cosa vuol dire rasatura perfetta?

Prima di iniziare, l'obiettivo. Rasatura perfetta vuol dire niente barba: una rasatura profonda e accurata che lascia che il tuo aspetto parli da solo. Pronto? Ecco come ottenere una rasatura perfetta in pochi minuti.

Rasatura su pelle bagnata o asciutta?

Con un rasoio elettrico, la rasatura a secco è più delicata e ci sono meno probabilità che si creino tagli e graffi. La rasatura su pelle bagnata ti regala una pelle liscia e una sensazione di freschezza, purché ti ricordi di utilizzare la schiuma da barba. Fare la scelta migliore può sembrare difficile all'inizio, soprattutto se si ha la pelle sensibile, ma per fortuna puoi contare sui consigli di un esperto.



Consigli sulla rasatura

Il piano di rasatura personalizzato dell'app GroomTribe contiene consigli su misura per ottenere la rasatura migliore. La funzione guidata ti consente di perfezionare la tecnica in tempo reale. Mentre la funzione di sincronizzazione utilizza i dati sulla rasatura a lungo termine per modificare i consigli personalizzati.



Passaggio 1. Viso fresco e pulito

Lava e sciacqua il viso in modo che sia perfettamente pulito prima di utilizzare il rasoio elettrico. Ma evita la doccia calda, poiché renderebbe la pelle calda, gonfia, sudata e difficile da radere. Assicurati che la pelle sia asciutta prima di passare alla fase successiva.

Passaggio 2. Sii deciso, ma delicato



Series 7000 può radere anche una barba di tre giorni. Per barbe più folte, è consigliabile accorciare prima i peli. Per una rasatura su pelle bagnata perfetta (anche nella doccia), utilizza un po' di schiuma o gel da barba e inizia la rasatura con movimenti circolari.



Al primo passaggio, segui la direzione di crescita dei peli, quindi muovi il rasoio contropelo per una rasatura più profonda. Se la tua pelle è particolarmente sensibile, procedi sempre nella direzione dei peli.



Tendi leggermente la pelle con la mano libera per facilitare la rasatura, ma senza esagerare. Per una rasatura perfetta non è necessaria una pressione eccessiva, quindi utilizza il rasoio con delicatezza.



Anche il rasoio fa la sua parte, rilevando le aree ad alta densità di peli e regolando automaticamente la potenza per radere in modo efficace anche le zone più difficili. Poiché non è necessario passare più volte sulle stesse aree, il rischio di irritazioni cutanee è ridotto al minimo.



In caso di rasatura su pelle bagnata, sciacqua la testina del rasoio ogni 10-15 secondi per eliminare eventuali residui di gel o schiuma, cellule morte, peli e sporcizia.



Passaggio 3. Prenditi cura della pelle

Ora occupiamoci della fase post-rasatura. Bagna il viso con acqua calda, asciugalo delicatamente e applica un po' di dopobarba o crema idratante secondo necessità. Risciacqua la testina del rasoio e lasciala asciugare all'aria.



Questo è tutto. Segui questi passaggi e potrai uscire di casa con la migliore rasatura possibile. E nei giorni in cui non hai voglia di seguire l'intera routine, puoi sempre optare per la barba di un giorno.



