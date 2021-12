Alcuni dei principali farmaci contro la cefalea non sono sicuri durante la gravidanza. Parla con il medico o il farmacista per scoprire quali farmaci sono sicuri per te e per il tuo bambino.



Se il mal di testa non migliora, se si verificano problemi alla vista o in caso di febbre, contatta il tuo medico per un consiglio.

Scritto dal Team Health & Parenting