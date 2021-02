Crediamo in un'aria naturalmente pulita. Per questo i nostri dispositivi Air Combi 2 - in - 1 utilizzano una tecnologia di filtraggio attivo multifase VitaShield IPS superiore per filtrare fino al 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron, le dimensioni dei più comuni allergeni, particelle nocive, odori, composti organici volatili (VOC) e batteri diffusi per via aerea. In pratica, nulla sfugge alla nostra tecnologia VitaShield IPS, compresi i virus. Per un'aria in ambienti interni più pulita e salubre senza utilizzare sostanze chimiche aggressive od ozono.