Le lampadine per fari anteriori Philips WhiteVision ultra rivoluzionano il look della tua auto con una luce bianca nitida che raggiunge i 4.200 Kelvin*. Le lampadine WhiteVision ultra sono le luci approvate dal codice stradale più bianche di Philips, progettate per chi cerca una luce bianca più luminosa; conferiscono un look elegante ai tuoi fari e proiettano una luce di un bianco impareggiabile.