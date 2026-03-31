Philips IRIS è una tecnica di imaging a diffusione ponderata (DWI) avanzata che utilizza l'EPI multi-shot nelle scansioni a FOV completo per ridurre la distorsione geometrica. [1] Riduce la lunghezza del treno di echi EPI e migliora la qualità dell'immagine, consentendo una risoluzione fino al 25% superiore. [1] IRIS migliora la correlazione anatomica delle scansioni pesate in diffusione con altre scansioni con mezzo di contrasto e migliora la visualizzazione delle strutture più piccole, supportando una valutazione diagnostica più precisa. [1]
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.