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IRIS - Prostate

Visualizzazione delle strutture più piccole all'interno del corpo con DWI di alta qualità

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Philips IRIS è una tecnica di imaging a diffusione ponderata (DWI) avanzata che utilizza l'EPI multi-shot nelle scansioni a FOV completo per ridurre la distorsione geometrica. [1] Riduce la lunghezza del treno di echi EPI e migliora la qualità dell'immagine, consentendo una risoluzione fino al 25% superiore. [1] IRIS migliora la correlazione anatomica delle scansioni pesate in diffusione con altre scansioni con mezzo di contrasto e migliora la visualizzazione delle strutture più piccole, supportando una valutazione diagnostica più precisa. [1]

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  • 1. Rispetto a SSH DWI.

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