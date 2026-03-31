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Cardiac Motion Correction

Correzione automatica per il movimento per la RM cardiaca

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Philips Cardiac Motion Correction è una tecnica RM automatica che utilizza FEIR (Fast Elastic Image Registration) per effettuare correzioni del movimento respiratorio e cardiaco. [1] Migliora la qualità dell'immagine per l'imaging cardiaco single-shot, come la perfusione dinamica con mezzo di contrasto, la mappatura T1 e la LGE (SSh), consentendo la correzione per il movimento in linea e correggendo il movimento tra dinamiche, immagini sorgente e medie. [1] Per la mappatura T1 si ottengono mappe quantitative più accurate, con un maggior numero di pixel sulle mappe di confidenza T1, contribuendo a migliorare l'affidabilità diagnostica. [1] Consente di eseguire scansioni di qualità diagnostica anche nei pazienti che hanno difficoltà a trattenere il respiro. [1]

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  • 1. Rispetto alle scansioni senza correzione per il movimento cardiaco.

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