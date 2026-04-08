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CardiacQuant Perfusion

Imaging della perfusione miocardica resistente al movimento per informazioni quantitative

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Philips CardiacQuant Perfusion consente l'imaging di perfusione miocardica quantitativa a bolo singolo. Effettua correzioni automatiche per il movimento respiratorio e cardiaco con la correzione FEIR del movimento integrata, che aiuta a ridurre il movimento tra le dinamiche [1] e a migliorare la qualità dell'immagine. La soluzione fornisce immagini integrate della funzione di input arterioso (AIF) e con pesatura in densità protonica per supportare la misurazione standardizzata e la classificazione quantitativa del flusso sanguigno miocardico [2] negli strumenti di post-elaborazione.

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  • 1. Rispetto alle immagini senza correzione per il movimento cardiaco.
  • 2. SCMR Expert Consensus Statement on Quantitative Myocardial Perfusion.

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