Philips CINE FreeBreathing elimina la necessità di apnea combinando la sincronizzazione cardiaca retrospettiva con il gating respiratorio. Migliora la qualità dell'immagine per i pazienti che hanno difficoltà a trattenere il respiro fornendo al contempo misurazioni della funzione cardiaca paragonabili a quelle delle scansioni CINE in apnea standard. [1-2] La tecnica consente un imaging cardiaco a singolo battito affidabile [3], permettendo l'acquisizione di un'intera serie 2D a 12 sezioni che copre l'intero cuore in soli 90 secondi. [4]
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