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CINE FreeBreathing

Applicazioni cliniche RM

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Philips CINE FreeBreathing elimina la necessità di apnea combinando la sincronizzazione cardiaca retrospettiva con il gating respiratorio. Migliora la qualità dell'immagine per i pazienti che hanno difficoltà a trattenere il respiro fornendo al contempo misurazioni della funzione cardiaca paragonabili a quelle delle scansioni CINE in apnea standard. [1-2] La tecnica consente un imaging cardiaco a singolo battito affidabile [3], permettendo l'acquisizione di un'intera serie 2D a 12 sezioni che copre l'intero cuore in soli 90 secondi. [4]

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  • 1. Applicabile solo alla frazione di eiezione.
  • 2. Per pazienti che hanno difficoltà a trattenere il respiro.
  • 3. Rispetto alle scansioni a singolo battito a respiro libero senza gating respiratorio.
  • 4. Non applicabile quando le sezioni vengono riacquisite a causa della reiezione dell'aritmia.

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