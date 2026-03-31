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SmartHeart

Applicazioni cliniche RM

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Philips SmartHeart rivoluziona il flusso di lavoro della RM cardiaca integrando l'intelligenza artificiale per automatizzare completamente la pianificazione della RM cardiaca. SmartHeart offre una pianificazione cardiaca completamente automatica con intelligenza artificiale in soli 30 secondi. [1] Con un solo clic, i tecnici possono generare tutte le 14 viste cardiache di base e avanzate in linea con le linee guida ESC, AHA e SCMR.

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