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Smart Reading QP-Prostate

Refertazione quantitativa basata sull'intelligenza artificiale per il cancro della prostata

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Smart Reading QP-Prostate consente di integrare nella console RM la refertazione quantitativa basata su cloud con intelligenza artificiale. [1] Introduce funzionalità diagnostiche avanzate e semplifica [1] i flussi di lavoro dei radiologi garantendo automaticamente la conformità alle linee guida PI-RADS v2.1, segmentando accuratamente la ghiandola prostatica e identificando in modo efficiente le lesioni sospette. Questi progressi consentono ai radiologi di fornire valutazioni del cancro della prostata più rapide e accurate.

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  • 1. Con il termine "integrato" si intende che il flusso di lavoro è disponibile sulla console RM. Con il termine "semplificare" si intende che il flusso di lavoro è una fase di post-elaborazione abilitata automaticamente nella console RM.
  • 2. Con il termine "flusso di lavoro" si intendono i passaggi successivi al completamento dell'acquisizione dei dati fino all'elaborazione con intelligenza artificiale. Non è necessario alcun intervento dell'utente aggiuntivo per inviare i dati al cloud dell'applicazione esterna e ricevere i referti in PACS.
  • 3. Jimenez-Pastor A, et al. Eur Radiol. 2023;33(7):5087-5096.

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