Smart Reading QP-Prostate consente di integrare nella console RM la refertazione quantitativa basata su cloud con intelligenza artificiale. [1] Introduce funzionalità diagnostiche avanzate e semplifica [1] i flussi di lavoro dei radiologi garantendo automaticamente la conformità alle linee guida PI-RADS v2.1, segmentando accuratamente la ghiandola prostatica e identificando in modo efficiente le lesioni sospette. Questi progressi consentono ai radiologi di fornire valutazioni del cancro della prostata più rapide e accurate.
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