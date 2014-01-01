Consente di visualizzare immagini volumetriche di strutture anatomiche, eseguire la segmentazione, modificare e unire elementi segmentati (tessuti) in un modello 3D. Consente inoltre di creare modelli 3D straordinari in un ambiente di visualizzazione completo, combinando più modalità (TC e RM) ed elementi tissutali. L'applicazione fornisce strumenti che consentono all'utente di eseguire l'allineamento tra i volumi di interesse nelle immagini.
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