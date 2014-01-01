Questo strumento semiautomatico di valutazione 3D (volumetrica) della risposta del tumore si basa sui criteri EASL (European Association for the Study of the Liver) e incorpora informazioni funzionali da scansioni con mezzo di contrasto sia TC che RM. Multi Modality Tumor Tracking supporta la creazione di mappe Quantitative EASL (qEASL) per la misurazione di volumi di interesse (VOI) segmentati in lesioni eterogenee. I dati sono presentati come mappe a colori sovrapposte alle scansioni per mostrare la presa di contrasto eterogenea del tumore nella regione esaminata. Le regioni colorate delle lesioni segmentate sono le aree con maggiore presa di contrasto rispetto alla regione di riferimento predefinita.
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