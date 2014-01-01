Termini di ricerca

Zero Footprint Viewer

Accesso alla visualizzazione DICOM avanzata da qualsiasi postazione

Trova prodotti simili

"Offre un ambiente di visualizzazione completo dal punto di vista clinico, con funzioni quali confronto rapido con gli esami precedenti con registrazione automatica, modalità MPR e Volume e flusso di lavoro per immagini chiave. Il visualizzatore basato su HTML consente di accedere(2) ai dati di imaging archiviati e creati su Advanced Visualization Workspace da qualsiasi postazione. La collaborazione peer-to-peer in tempo reale supporta la comunicazione e la consultazione tra medici."

Contattaci
  • "Zero Footprint Viewer non è destinato alla diagnostica. Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione locale di Philips. Zero Footprint Viewer non è destinato al riesame delle immagini per uso diagnostico. Il visualizzatore è supportato su OS X 10.10 e versioni successive e su Windows 10 e versioni successive che utilizzano i browser Internet Chrome, Edge, Safari. "

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla