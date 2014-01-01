Sorveglianza incentrata sulla paziente per un'agevole raccolta della documentazione

IntelliSpace Perinatal fornisce una documentazione clinica completa delle cure ricevute da mamma e neonato. Le funzioni di sorveglianza presentano le informazioni trasmesse dai monitor fetali e fetali/materni e generano allarmi per gli eventi critici. Philips ha collaborato con il reparto di ostetricia e il laboratorio di informatica del Massachusetts General Hospital¹, incorporando nello sviluppo di IntelliSpace Perinatal la conoscenza, la competenza e gli anni di esperienza di questo ospedale.