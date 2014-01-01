Termini di ricerca

IntelliSpace Perinatal

Sistema di gestione dei dati di ostetricia

Philips IntelliSpace Perinatal è una soluzione per la gestione dei dati di ostetricia, progettata per fornire una copertura completa lungo tutto l'iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al parto, fino alle visite di controllo postparto.

Caratteristiche
Sorveglianza incentrata sulla paziente
IntelliSpace Perinatal fornisce una documentazione clinica completa delle cure ricevute da mamma e neonato. Le funzioni di sorveglianza presentano le informazioni trasmesse dai monitor fetali e fetali/materni e generano allarmi per gli eventi critici. Philips ha collaborato con il reparto di ostetricia e il laboratorio di informatica del Massachusetts General Hospital¹, incorporando nello sviluppo di IntelliSpace Perinatal la conoscenza, la competenza e gli anni di esperienza di questo ospedale.

IntelliSpace Perinatal fornisce una documentazione clinica completa delle cure ricevute da mamma e neonato. Le funzioni di sorveglianza presentano le informazioni trasmesse dai monitor fetali e fetali/materni e generano allarmi per gli eventi critici. Philips ha collaborato con il reparto di ostetricia e il laboratorio di informatica del Massachusetts General Hospital¹, incorporando nello sviluppo di IntelliSpace Perinatal la conoscenza, la competenza e gli anni di esperienza di questo ospedale.

IntelliSpace Perinatal fornisce una documentazione clinica completa delle cure ricevute da mamma e neonato. Le funzioni di sorveglianza presentano le informazioni trasmesse dai monitor fetali e fetali/materni e generano allarmi per gli eventi critici. Philips ha collaborato con il reparto di ostetricia e il laboratorio di informatica del Massachusetts General Hospital¹, incorporando nello sviluppo di IntelliSpace Perinatal la conoscenza, la competenza e gli anni di esperienza di questo ospedale.
Sorveglianza incentrata sulla paziente
IntelliSpace Perinatal fornisce una documentazione clinica completa delle cure ricevute da mamma e neonato. Le funzioni di sorveglianza presentano le informazioni trasmesse dai monitor fetali e fetali/materni e generano allarmi per gli eventi critici. Philips ha collaborato con il reparto di ostetricia e il laboratorio di informatica del Massachusetts General Hospital¹, incorporando nello sviluppo di IntelliSpace Perinatal la conoscenza, la competenza e gli anni di esperienza di questo ospedale.
Funzioni di allarme e memorizzazione
I monitor fetali e materni, i trasduttori cableless e il sistema informativo Philips coprono l'intero iter terapeutico di ostetricia. Le nostre tecnologie sono pensate per aumentare l'efficienza degli operatori sanitari e supportare l'ambiente in cui si trova la paziente. Allarmi di base e avanzati, basati sul tracciato fetale, segnalano immediatamente gli eventi critici. La presenza di allarmi di IntelliSpace Perinatal viene segnalata anche quando sono in uso altre applicazioni cliniche, senza la necessità di un PC dedicato.

I monitor fetali e materni, i trasduttori cableless e il sistema informativo Philips coprono l'intero iter terapeutico di ostetricia. Le nostre tecnologie sono pensate per aumentare l'efficienza degli operatori sanitari e supportare l'ambiente in cui si trova la paziente. Allarmi di base e avanzati, basati sul tracciato fetale, segnalano immediatamente gli eventi critici. La presenza di allarmi di IntelliSpace Perinatal viene segnalata anche quando sono in uso altre applicazioni cliniche, senza la necessità di un PC dedicato.

I monitor fetali e materni, i trasduttori cableless e il sistema informativo Philips coprono l'intero iter terapeutico di ostetricia. Le nostre tecnologie sono pensate per aumentare l'efficienza degli operatori sanitari e supportare l'ambiente in cui si trova la paziente. Allarmi di base e avanzati, basati sul tracciato fetale, segnalano immediatamente gli eventi critici. La presenza di allarmi di IntelliSpace Perinatal viene segnalata anche quando sono in uso altre applicazioni cliniche, senza la necessità di un PC dedicato.
Funzioni di allarme e memorizzazione
I monitor fetali e materni, i trasduttori cableless e il sistema informativo Philips coprono l'intero iter terapeutico di ostetricia. Le nostre tecnologie sono pensate per aumentare l'efficienza degli operatori sanitari e supportare l'ambiente in cui si trova la paziente. Allarmi di base e avanzati, basati sul tracciato fetale, segnalano immediatamente gli eventi critici. La presenza di allarmi di IntelliSpace Perinatal viene segnalata anche quando sono in uso altre applicazioni cliniche, senza la necessità di un PC dedicato.
Accesso universale alle informazioni
È possibile accedere a IntelliSpace Perinatal da qualunque luogo in cui siano richieste informazioni sulle pazienti: dal posto letto, dalla sala parto, da una postazione centrale di monitoraggio, dalla sala infermieri oppure dallo studio o dalla casa del medico. La facilità di accesso a informazioni ben organizzate migliora l'efficienza, permettendo di dedicare maggiore attenzione alle pazienti e di prestare loro cure ottimali.

È possibile accedere a IntelliSpace Perinatal da qualunque luogo in cui siano richieste informazioni sulle pazienti: dal posto letto, dalla sala parto, da una postazione centrale di monitoraggio, dalla sala infermieri oppure dallo studio o dalla casa del medico. La facilità di accesso a informazioni ben organizzate migliora l'efficienza, permettendo di dedicare maggiore attenzione alle pazienti e di prestare loro cure ottimali.

È possibile accedere a IntelliSpace Perinatal da qualunque luogo in cui siano richieste informazioni sulle pazienti: dal posto letto, dalla sala parto, da una postazione centrale di monitoraggio, dalla sala infermieri oppure dallo studio o dalla casa del medico. La facilità di accesso a informazioni ben organizzate migliora l'efficienza, permettendo di dedicare maggiore attenzione alle pazienti e di prestare loro cure ottimali.
Accesso universale alle informazioni
È possibile accedere a IntelliSpace Perinatal da qualunque luogo in cui siano richieste informazioni sulle pazienti: dal posto letto, dalla sala parto, da una postazione centrale di monitoraggio, dalla sala infermieri oppure dallo studio o dalla casa del medico. La facilità di accesso a informazioni ben organizzate migliora l'efficienza, permettendo di dedicare maggiore attenzione alle pazienti e di prestare loro cure ottimali.
Capacità di interfacciamento
Il collegamento ADT basato su HL7 consente di scaricare i dati anagrafici dal sistema informativo ospedaliero (HIS) e di comunicare allo stesso sistema HIS i trasferimenti e le dimissioni. IntelliSpace Perinatal può essere integrato completamente nell'infrastruttura di dominio MS dell'ospedale, compresa l'autenticazione degli utenti tramite il servizio Microsoft Active Directory. Mediante le esportazioni HL7 è possibile inviare una serie configurabile di dati del partogramma, inclusi i parametri vitali, i parametri derivati dalla frequenza cardiaca fetale, allarmi e annotazioni, a sistemi di documentazione clinica di terze parti.

Il collegamento ADT basato su HL7 consente di scaricare i dati anagrafici dal sistema informativo ospedaliero (HIS) e di comunicare allo stesso sistema HIS i trasferimenti e le dimissioni. IntelliSpace Perinatal può essere integrato completamente nell'infrastruttura di dominio MS dell'ospedale, compresa l'autenticazione degli utenti tramite il servizio Microsoft Active Directory. Mediante le esportazioni HL7 è possibile inviare una serie configurabile di dati del partogramma, inclusi i parametri vitali, i parametri derivati dalla frequenza cardiaca fetale, allarmi e annotazioni, a sistemi di documentazione clinica di terze parti.

Il collegamento ADT basato su HL7 consente di scaricare i dati anagrafici dal sistema informativo ospedaliero (HIS) e di comunicare allo stesso sistema HIS i trasferimenti e le dimissioni. IntelliSpace Perinatal può essere integrato completamente nell'infrastruttura di dominio MS dell'ospedale, compresa l'autenticazione degli utenti tramite il servizio Microsoft Active Directory. Mediante le esportazioni HL7 è possibile inviare una serie configurabile di dati del partogramma, inclusi i parametri vitali, i parametri derivati dalla frequenza cardiaca fetale, allarmi e annotazioni, a sistemi di documentazione clinica di terze parti.
Capacità di interfacciamento
Il collegamento ADT basato su HL7 consente di scaricare i dati anagrafici dal sistema informativo ospedaliero (HIS) e di comunicare allo stesso sistema HIS i trasferimenti e le dimissioni. IntelliSpace Perinatal può essere integrato completamente nell'infrastruttura di dominio MS dell'ospedale, compresa l'autenticazione degli utenti tramite il servizio Microsoft Active Directory. Mediante le esportazioni HL7 è possibile inviare una serie configurabile di dati del partogramma, inclusi i parametri vitali, i parametri derivati dalla frequenza cardiaca fetale, allarmi e annotazioni, a sistemi di documentazione clinica di terze parti.
Design modulare
Il sistema è altamente scalabile. Può essere configurato come semplice sistema NST (non-stress test), come soluzione di sorveglianza centralizzata a livello di reparto e come soluzione completa di sorveglianza e documentazione a livello di reparto, consentendo anche di raccogliere i dati clinici fetali, materni e del neonato da ogni posto letto.

Il sistema è altamente scalabile. Può essere configurato come semplice sistema NST (non-stress test), come soluzione di sorveglianza centralizzata a livello di reparto e come soluzione completa di sorveglianza e documentazione a livello di reparto, consentendo anche di raccogliere i dati clinici fetali, materni e del neonato da ogni posto letto.

Il sistema è altamente scalabile. Può essere configurato come semplice sistema NST (non-stress test), come soluzione di sorveglianza centralizzata a livello di reparto e come soluzione completa di sorveglianza e documentazione a livello di reparto, consentendo anche di raccogliere i dati clinici fetali, materni e del neonato da ogni posto letto.
Design modulare
Il sistema è altamente scalabile. Può essere configurato come semplice sistema NST (non-stress test), come soluzione di sorveglianza centralizzata a livello di reparto e come soluzione completa di sorveglianza e documentazione a livello di reparto, consentendo anche di raccogliere i dati clinici fetali, materni e del neonato da ogni posto letto.
Accesso remoto
Gli operatori sanitari autorizzati possono accedere in lettura/scrittura a IntelliSpace Perinatal da qualsiasi PC collegato alla rete LAN ospedaliera (reparto di ostetricia o studio del medico) oppure da remoto, ad esempio da casa, tramite una connessione sicura.

Gli operatori sanitari autorizzati possono accedere in lettura/scrittura a IntelliSpace Perinatal da qualsiasi PC collegato alla rete LAN ospedaliera (reparto di ostetricia o studio del medico) oppure da remoto, ad esempio da casa, tramite una connessione sicura.

Gli operatori sanitari autorizzati possono accedere in lettura/scrittura a IntelliSpace Perinatal da qualsiasi PC collegato alla rete LAN ospedaliera (reparto di ostetricia o studio del medico) oppure da remoto, ad esempio da casa, tramite una connessione sicura.
Accesso remoto
Gli operatori sanitari autorizzati possono accedere in lettura/scrittura a IntelliSpace Perinatal da qualsiasi PC collegato alla rete LAN ospedaliera (reparto di ostetricia o studio del medico) oppure da remoto, ad esempio da casa, tramite una connessione sicura.
Funzionamento in contemporanea con altre applicazioni
IntelliSpace Perinatal può essere utilizzato in contemporanea con altre applicazioni di terze parti, riducendolo a icona. L'icona, sempre visibile, registra le situazioni di allarme e fornisce promemoria delle attività urgenti.

IntelliSpace Perinatal può essere utilizzato in contemporanea con altre applicazioni di terze parti, riducendolo a icona. L'icona, sempre visibile, registra le situazioni di allarme e fornisce promemoria delle attività urgenti.

IntelliSpace Perinatal può essere utilizzato in contemporanea con altre applicazioni di terze parti, riducendolo a icona. L'icona, sempre visibile, registra le situazioni di allarme e fornisce promemoria delle attività urgenti.
Funzionamento in contemporanea con altre applicazioni
IntelliSpace Perinatal può essere utilizzato in contemporanea con altre applicazioni di terze parti, riducendolo a icona. L'icona, sempre visibile, registra le situazioni di allarme e fornisce promemoria delle attività urgenti.
Sorveglianza incentrata sulla paziente
IntelliSpace Perinatal fornisce una documentazione clinica completa delle cure ricevute da mamma e neonato. Le funzioni di sorveglianza presentano le informazioni trasmesse dai monitor fetali e fetali/materni e generano allarmi per gli eventi critici. Philips ha collaborato con il reparto di ostetricia e il laboratorio di informatica del Massachusetts General Hospital¹, incorporando nello sviluppo di IntelliSpace Perinatal la conoscenza, la competenza e gli anni di esperienza di questo ospedale.

IntelliSpace Perinatal fornisce una documentazione clinica completa delle cure ricevute da mamma e neonato. Le funzioni di sorveglianza presentano le informazioni trasmesse dai monitor fetali e fetali/materni e generano allarmi per gli eventi critici. Philips ha collaborato con il reparto di ostetricia e il laboratorio di informatica del Massachusetts General Hospital¹, incorporando nello sviluppo di IntelliSpace Perinatal la conoscenza, la competenza e gli anni di esperienza di questo ospedale.

IntelliSpace Perinatal fornisce una documentazione clinica completa delle cure ricevute da mamma e neonato. Le funzioni di sorveglianza presentano le informazioni trasmesse dai monitor fetali e fetali/materni e generano allarmi per gli eventi critici. Philips ha collaborato con il reparto di ostetricia e il laboratorio di informatica del Massachusetts General Hospital¹, incorporando nello sviluppo di IntelliSpace Perinatal la conoscenza, la competenza e gli anni di esperienza di questo ospedale.
Sorveglianza incentrata sulla paziente
IntelliSpace Perinatal fornisce una documentazione clinica completa delle cure ricevute da mamma e neonato. Le funzioni di sorveglianza presentano le informazioni trasmesse dai monitor fetali e fetali/materni e generano allarmi per gli eventi critici. Philips ha collaborato con il reparto di ostetricia e il laboratorio di informatica del Massachusetts General Hospital¹, incorporando nello sviluppo di IntelliSpace Perinatal la conoscenza, la competenza e gli anni di esperienza di questo ospedale.
Funzioni di allarme e memorizzazione
I monitor fetali e materni, i trasduttori cableless e il sistema informativo Philips coprono l'intero iter terapeutico di ostetricia. Le nostre tecnologie sono pensate per aumentare l'efficienza degli operatori sanitari e supportare l'ambiente in cui si trova la paziente. Allarmi di base e avanzati, basati sul tracciato fetale, segnalano immediatamente gli eventi critici. La presenza di allarmi di IntelliSpace Perinatal viene segnalata anche quando sono in uso altre applicazioni cliniche, senza la necessità di un PC dedicato.

I monitor fetali e materni, i trasduttori cableless e il sistema informativo Philips coprono l'intero iter terapeutico di ostetricia. Le nostre tecnologie sono pensate per aumentare l'efficienza degli operatori sanitari e supportare l'ambiente in cui si trova la paziente. Allarmi di base e avanzati, basati sul tracciato fetale, segnalano immediatamente gli eventi critici. La presenza di allarmi di IntelliSpace Perinatal viene segnalata anche quando sono in uso altre applicazioni cliniche, senza la necessità di un PC dedicato.

I monitor fetali e materni, i trasduttori cableless e il sistema informativo Philips coprono l'intero iter terapeutico di ostetricia. Le nostre tecnologie sono pensate per aumentare l'efficienza degli operatori sanitari e supportare l'ambiente in cui si trova la paziente. Allarmi di base e avanzati, basati sul tracciato fetale, segnalano immediatamente gli eventi critici. La presenza di allarmi di IntelliSpace Perinatal viene segnalata anche quando sono in uso altre applicazioni cliniche, senza la necessità di un PC dedicato.
Funzioni di allarme e memorizzazione
I monitor fetali e materni, i trasduttori cableless e il sistema informativo Philips coprono l'intero iter terapeutico di ostetricia. Le nostre tecnologie sono pensate per aumentare l'efficienza degli operatori sanitari e supportare l'ambiente in cui si trova la paziente. Allarmi di base e avanzati, basati sul tracciato fetale, segnalano immediatamente gli eventi critici. La presenza di allarmi di IntelliSpace Perinatal viene segnalata anche quando sono in uso altre applicazioni cliniche, senza la necessità di un PC dedicato.
Accesso universale alle informazioni
È possibile accedere a IntelliSpace Perinatal da qualunque luogo in cui siano richieste informazioni sulle pazienti: dal posto letto, dalla sala parto, da una postazione centrale di monitoraggio, dalla sala infermieri oppure dallo studio o dalla casa del medico. La facilità di accesso a informazioni ben organizzate migliora l'efficienza, permettendo di dedicare maggiore attenzione alle pazienti e di prestare loro cure ottimali.

È possibile accedere a IntelliSpace Perinatal da qualunque luogo in cui siano richieste informazioni sulle pazienti: dal posto letto, dalla sala parto, da una postazione centrale di monitoraggio, dalla sala infermieri oppure dallo studio o dalla casa del medico. La facilità di accesso a informazioni ben organizzate migliora l'efficienza, permettendo di dedicare maggiore attenzione alle pazienti e di prestare loro cure ottimali.

È possibile accedere a IntelliSpace Perinatal da qualunque luogo in cui siano richieste informazioni sulle pazienti: dal posto letto, dalla sala parto, da una postazione centrale di monitoraggio, dalla sala infermieri oppure dallo studio o dalla casa del medico. La facilità di accesso a informazioni ben organizzate migliora l'efficienza, permettendo di dedicare maggiore attenzione alle pazienti e di prestare loro cure ottimali.
Accesso universale alle informazioni
È possibile accedere a IntelliSpace Perinatal da qualunque luogo in cui siano richieste informazioni sulle pazienti: dal posto letto, dalla sala parto, da una postazione centrale di monitoraggio, dalla sala infermieri oppure dallo studio o dalla casa del medico. La facilità di accesso a informazioni ben organizzate migliora l'efficienza, permettendo di dedicare maggiore attenzione alle pazienti e di prestare loro cure ottimali.
Capacità di interfacciamento
Il collegamento ADT basato su HL7 consente di scaricare i dati anagrafici dal sistema informativo ospedaliero (HIS) e di comunicare allo stesso sistema HIS i trasferimenti e le dimissioni. IntelliSpace Perinatal può essere integrato completamente nell'infrastruttura di dominio MS dell'ospedale, compresa l'autenticazione degli utenti tramite il servizio Microsoft Active Directory. Mediante le esportazioni HL7 è possibile inviare una serie configurabile di dati del partogramma, inclusi i parametri vitali, i parametri derivati dalla frequenza cardiaca fetale, allarmi e annotazioni, a sistemi di documentazione clinica di terze parti.

Il collegamento ADT basato su HL7 consente di scaricare i dati anagrafici dal sistema informativo ospedaliero (HIS) e di comunicare allo stesso sistema HIS i trasferimenti e le dimissioni. IntelliSpace Perinatal può essere integrato completamente nell'infrastruttura di dominio MS dell'ospedale, compresa l'autenticazione degli utenti tramite il servizio Microsoft Active Directory. Mediante le esportazioni HL7 è possibile inviare una serie configurabile di dati del partogramma, inclusi i parametri vitali, i parametri derivati dalla frequenza cardiaca fetale, allarmi e annotazioni, a sistemi di documentazione clinica di terze parti.

Il collegamento ADT basato su HL7 consente di scaricare i dati anagrafici dal sistema informativo ospedaliero (HIS) e di comunicare allo stesso sistema HIS i trasferimenti e le dimissioni. IntelliSpace Perinatal può essere integrato completamente nell'infrastruttura di dominio MS dell'ospedale, compresa l'autenticazione degli utenti tramite il servizio Microsoft Active Directory. Mediante le esportazioni HL7 è possibile inviare una serie configurabile di dati del partogramma, inclusi i parametri vitali, i parametri derivati dalla frequenza cardiaca fetale, allarmi e annotazioni, a sistemi di documentazione clinica di terze parti.
Capacità di interfacciamento
Il collegamento ADT basato su HL7 consente di scaricare i dati anagrafici dal sistema informativo ospedaliero (HIS) e di comunicare allo stesso sistema HIS i trasferimenti e le dimissioni. IntelliSpace Perinatal può essere integrato completamente nell'infrastruttura di dominio MS dell'ospedale, compresa l'autenticazione degli utenti tramite il servizio Microsoft Active Directory. Mediante le esportazioni HL7 è possibile inviare una serie configurabile di dati del partogramma, inclusi i parametri vitali, i parametri derivati dalla frequenza cardiaca fetale, allarmi e annotazioni, a sistemi di documentazione clinica di terze parti.
Design modulare
Il sistema è altamente scalabile. Può essere configurato come semplice sistema NST (non-stress test), come soluzione di sorveglianza centralizzata a livello di reparto e come soluzione completa di sorveglianza e documentazione a livello di reparto, consentendo anche di raccogliere i dati clinici fetali, materni e del neonato da ogni posto letto.

Il sistema è altamente scalabile. Può essere configurato come semplice sistema NST (non-stress test), come soluzione di sorveglianza centralizzata a livello di reparto e come soluzione completa di sorveglianza e documentazione a livello di reparto, consentendo anche di raccogliere i dati clinici fetali, materni e del neonato da ogni posto letto.

Il sistema è altamente scalabile. Può essere configurato come semplice sistema NST (non-stress test), come soluzione di sorveglianza centralizzata a livello di reparto e come soluzione completa di sorveglianza e documentazione a livello di reparto, consentendo anche di raccogliere i dati clinici fetali, materni e del neonato da ogni posto letto.
Design modulare
Il sistema è altamente scalabile. Può essere configurato come semplice sistema NST (non-stress test), come soluzione di sorveglianza centralizzata a livello di reparto e come soluzione completa di sorveglianza e documentazione a livello di reparto, consentendo anche di raccogliere i dati clinici fetali, materni e del neonato da ogni posto letto.
Accesso remoto
Gli operatori sanitari autorizzati possono accedere in lettura/scrittura a IntelliSpace Perinatal da qualsiasi PC collegato alla rete LAN ospedaliera (reparto di ostetricia o studio del medico) oppure da remoto, ad esempio da casa, tramite una connessione sicura.

Gli operatori sanitari autorizzati possono accedere in lettura/scrittura a IntelliSpace Perinatal da qualsiasi PC collegato alla rete LAN ospedaliera (reparto di ostetricia o studio del medico) oppure da remoto, ad esempio da casa, tramite una connessione sicura.

Gli operatori sanitari autorizzati possono accedere in lettura/scrittura a IntelliSpace Perinatal da qualsiasi PC collegato alla rete LAN ospedaliera (reparto di ostetricia o studio del medico) oppure da remoto, ad esempio da casa, tramite una connessione sicura.
Accesso remoto
Gli operatori sanitari autorizzati possono accedere in lettura/scrittura a IntelliSpace Perinatal da qualsiasi PC collegato alla rete LAN ospedaliera (reparto di ostetricia o studio del medico) oppure da remoto, ad esempio da casa, tramite una connessione sicura.
Funzionamento in contemporanea con altre applicazioni
IntelliSpace Perinatal può essere utilizzato in contemporanea con altre applicazioni di terze parti, riducendolo a icona. L'icona, sempre visibile, registra le situazioni di allarme e fornisce promemoria delle attività urgenti.

IntelliSpace Perinatal può essere utilizzato in contemporanea con altre applicazioni di terze parti, riducendolo a icona. L'icona, sempre visibile, registra le situazioni di allarme e fornisce promemoria delle attività urgenti.

IntelliSpace Perinatal può essere utilizzato in contemporanea con altre applicazioni di terze parti, riducendolo a icona. L'icona, sempre visibile, registra le situazioni di allarme e fornisce promemoria delle attività urgenti.
Funzionamento in contemporanea con altre applicazioni
IntelliSpace Perinatal può essere utilizzato in contemporanea con altre applicazioni di terze parti, riducendolo a icona. L'icona, sempre visibile, registra le situazioni di allarme e fornisce promemoria delle attività urgenti.

Quando la soluzione di monitoraggio cardiaco materno e fetale Avalon Cableless (CL) viene utilizzata con IntelliSpace Perinatal, lo staff clinico è in grado di acquisire una cartella clinica completa garantendo nel contempo una maggiore flessibilità nei momenti delicati della nascita. Guarda questo video per capire come il Burnside Hospital (Australia) offre alle gestanti la libertà di movimento durante il travaglio.

  • 1Ospedale affiliato alla Harvard Medical School.
  • Microsoft è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

